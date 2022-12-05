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7 yaşındaki çocuk camiyi ateşe verdi, müezzinin dikkati camiyi yanmaktan kurtardı

Kastamonu'da İsmailbey Külliyesi içerisinde bulunan tarihi İsmailbey Camisi, 7 yaşlarında yabancı uyruklu bir çocuk tarafından ateşe verildi. Yangın, cami müezzini, imam ve cemaat yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 21:33, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 21:30
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Olay, Kastamonu İsmailbey Mahallesi'ndeki İsmailbey Külliyesi içerisinde bulunan İsmailbey Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namaz kılmak için camiye gelen 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, cemaatin camiden ayrılması üzerine elindeki kibriti yakarak kadın bölümüne attı. Camideki kıyafetlerin tutuşmasıyla camide yangın çıktı. Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra camiye gelen cami imamı ve müezzin, yangını fark etti. İmam ve müezzin kovalarla yangına müdahale etti. Yangın sırasında tutuşan halı da müezzin ve imam tarafından dışarıya çıkartıldı. Yoğun duman sebebiyle caminin duvarları, kadın bölümü giriş kapısı ve bazı bölümler zarar gördü.

Yangının ardından Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar camide incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İsmailbey Camisi İmam Hatibi Abdullah Kuru, "Dün akşam saat 16.50 sıralarında küçük bir çocuk camiye geliyor. Kamera kayıtlarından görüldüğü kadarıyla bir şahıs namaz kılıyor. O sırada da çocuk merdivenlerde oturuyor. Şahıs namaz kılıp gidince çocuk, yerinden kalkıp kadınlar girişinde elinde kibrit gibi bir şeyi yakıyor. Kadınların namaz kılarken eşarp ve eteklerini koyduğu plastik bir komodin vardı. Onları tutuşturup yakıyor ve kaçıyor. Aradan 10 dakika sonra müezzin arkadaş camiye geliyor. Hemen yangına kova ile müdahale ediyor. Kova ile yangını söndürüyor. Müezzinin hemen arkasından 2 dakika sonra ben geliyorum camiye. Hemen dışarıdan cemaati de çağırdım. Buradaki halıyı toplayıp üzerini kapatarak caminin dışarısına çıkarttık. Ardından polisi aradım. Polisler de geldi, incelemelerde bulundu. Yangını çıkaran çocuğu da bulmuşlar. Plastiğin verdiği duman sebebiyle camimiz biraz dumandan etkilendi. 1 metrekare civarında bir halımız yandı. Allah'a ham olsun küçük bir hasar ile yangını atlatmış olduk" dedi.

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