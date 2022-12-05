Pençe-Kilit bölgesinde EYP patladı, 1 binbaşı şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 22:52, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 22:54
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız