Zincir marketin camını taşla kırıp 'Devlet baba' yazdılar
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir zincir markete taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından mağazanın camına "Devlet baba" yazıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 23:20, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 23:21
Olay, Korkuteli Uzunoluk Mahallesi'nde bulunan BİM mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya gece saatlerinde gelen kişi ya da kişiler, mağazanın camını taşlayarak kırdı. Daha sonra mağaza camına "Devlet baba" yazıldığı görüldü. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüphelinin mala zarar verme suçundan gözaltına alınıp savcılığa sevk edildiği bildirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız