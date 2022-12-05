TESK Başkanı teklif etti: Zincir marketlere ürün sınırlaması mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlara yönelik yaptığı, "Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor." açıklamalarının ardından zincir market denetimleri sıklaştı. Zabıta ekipleri fahiş fiyat uygulayan ve tarihi geçmiş ürünleri raflarında bulunduran marketlere ceza kesiyor. Zincir marketlerin çalışma saatleri ve ürün satışlarıyla ilgili yeni düzenlemeler de talep ediliyor.

"KENDİ ÖZEL MARKALI ÜRÜNLERİ SATAMASIN"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, yasa değişikliği önerisini hem Ticaret Bakanlığı hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ilettiklerini belirtti.

Palandöken, elektronik ticarete dair yapılan yasal düzenlemelerin zincir marketlere yönelik yapılması için de öneride bulunduklarını söyledi. Zincir marketlerin kendi özel markalı ürünleri ile hızlı tüketim malları dışındaki ürünleri satamaması gerektiği vurgulayan Palandöken, "marketlerin indirim ve reklam bütçeleri sınırlandırılsın." vurgusu yaptı.

TEKLİFTE NELER VAR?

Zincir marketlerin satabileceği ürünlerin belli olması gerektiğine değinen Palandöken; ekmek, sigara, et, alkollü içecek, mobilya, elektronik eşya, cep telefonu, beyaz eşya, mobilya, hırdavat, ayakkabı, kıyafet, ev tekstili, deniz ürünleri, pastane ürünleri ve otomobil araç gereçlerinin zincir marketlerde satılmaması gerektiğini belirtti ve kuralların belli olması çağrısını yaptı.

'PAZAR GÜNLERİ TATİL OLSUN' ÖNERİSİ

Palandöken, marketlerin çalışma gün ve saatlerinin de belli olması gerektiğini vurguladı. Marketlerin Pazar günleri, haftada bir gün tatil yapmalarını isteyen Palandöken, diğer günlerde de çalışma saatlerinin 10.00 - 19.00 olması gerektiğini söyledi.

KONTROLLER SIKLAŞTIRILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zincir marketlerdeki fiyat farklılıkların önüne geçileceğini vurgulamış, " Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız, daha da farklı hale getireceğiz. Özellikle de fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Fiyat İstikrar Komitesini kurarak, bunların takibini yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyim. Zincir marketlerin FETÖ'yle irtibatı araştırılması gerekmekte. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemeli" sözlerini kullanmıştı.