Fuat Oktay açıkladı: Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak?
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır.' dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 23:58, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 00:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı.
"ENFLASYON ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA PEYDER PEY GERİLEYECEK"
TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda OVP hedeflerimizle uyumlu olarak yüzde 65 civarında gerçekleşeceği; takip eden aylarda yıllık enflasyonun peyder pey gerileyeceği öngörülmektedir.
UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ
Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız