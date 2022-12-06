Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 00:13, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 00:19
Bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarına ait;
1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdasına ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına, 2- Ekli (2) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdasına ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,
anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
5 Aralık 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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