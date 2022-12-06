Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 00:19, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 00:24
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
5 Aralık 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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