Bana suikast yapılabilir: Musk Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etmişti

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan SpaceX üst yöneticisi ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter nedeniyle suikasta uğrayabileceğini öne sördü. Twitter'ın canlı yayın uygulaması Spaces'ta iki saatlik bir soru-cevap etkinliğine katılan Musk, kendisine sorulan soruları yanıtladı. 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgelerin Musk tarafından ifşa edilmesi sonrası, Musk'a suikast düzenlenebileceği iddia edilmişti. ABD'li milyarder, Twitter'da, yaptığı konuşmada eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastini anımsatarak, 'asla açık havada araba ile geçit töreni yapmayacağım, izin verin bu şekilde ifade edeyim' dedi. Ardından ölüm riskin altında olduğunu söyleyen Musk, "Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riski oldukça önemli. İstersen birini öldürmek o kadar da zor değil, o yüzden umarım öldürmezler ve kader benim yüzüme güler" dedi.