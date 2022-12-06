Numan Kurtulmuş: Bütçe değil adaylık konuşması

Görüşmelerinin ilk gününde partisi adına konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kendisinden önce söz alan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki madem Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun er meydanına adaylığınızı ilan edin. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması bir cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşmasıydı" ifadelerini kullandı.

HELAL OYLARLA MECLİS'E GELİRİZ

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i fesih etme yetkisinden bahsettiğini ancak 6'lı masanın anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'nın Meclisi fesih etme yetkisi verildiğini unuttuğunu aktaran Kurtulmuş "Millete faizle ilgili yanlış bilgi paylaşmayın. 2002'de bütçedeki faiz oranı 43.2 idi. 2023 bütçesinde bu oran 11.3'tür. Hileli seçimleri bizim lügatimizde bulunmamaktadır. Biz halkın helal oylarla Meclis'e geliriz" dedi.

Genel Kurul'da gerginlik

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Kurtulmuş konuşma yaptığı esnada AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında çıkan tartışma sonrası tansiyon yükseldi. Bu sırada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında da tartışma çıkınca Meclis Başkanı Şentop birleşime ara vermek zorunda kaldı.