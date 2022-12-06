Meclis'te 12 günlük maraton başladı: Bütçeden sonra sıra EYT'ye gelecek
Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Bütçenin ardından EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi ve ay sonuna doğru da teklifin verilmesi bekleniyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 08:25, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 07:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, içeriden ve dışarıdan maruz kalınan engellere rağmen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi. 2023 Bütçe Teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri dün başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında yapılan görüşmelerin ilk gününde hükümet ve siyasi parti temsilcileri bütçenin tümü üzerindeki görüşlerini dile getirdi.
TBMM Genel Kurulunda yürütme adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Bütçesinin milletin ihtiyaçlarına odaklanan bir bütçe olarak, adil ve sosyal bir anlayışa sahip olduğunu kaydetti.
EMRAH ÖZCAN-FERHAT EKİNCİMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız