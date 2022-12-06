Kerkük için kirli hesaplar yapılıyor! Irak'ta Türkmenler yok sayılıyor
Kerkük Milletvekili ve eski ITC Başkanı Erşat Salihi "Sadece Türkiye değil bütün Türk dünyasına çağrı yapıyorum: Ne olur Irak Türkmenlerini kendi haline terk etmeyin" dedi
Irak Türkmenleri üzerinde yeni oyunlar oynanıyor. Kerkük Milletvekili ve eski ITC Başkanı Erşat Salihi "Bir yıla yakın süren hükümet krizinin faturasını Türkmenlere ödetmeye çalışıyorlar. Yapılan tartışmalar ve Türkmenlere dönük tavır yeni hükümetin kuruluşunda Kerkük'ün pazarlık aracı olarak kullanıldığını gösteriyor" dedi. Türk Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir isim ise, tartışmaların endişe verici olduğunu; Türkmeneli ve Kerkük ile ilgili hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini söyledi.
Gazetemize konuşan Salihi "Türkmenler Irak'ın kurucu ve asli unsurudur. Son dönem oldukça sıkıntılı gelişmelere şahitlik ediyoruz. Varlığımız gerçek manada tehdit altında. Irak'ın siyasi, ticari, kültürel tüm zenginliği Arap, Kürt ve Hristiyan varlık etrafında yeni bir taksime tabi tutuluyor.
YILMAZ BİLGENMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız