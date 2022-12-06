TEM'de devrilen hafriyat kamyonundaki kişi hayatını kaybetti
Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Ziya Gökalp Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABM 070 plakalı hafriyat kamyonu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolun kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otoyolda tedbir alarak trafik akışını kontrollü sağladı.
Sağlık ekipleri, sürücünün yanında bulunan, ismi öğrenilemeyen ve savrulan kamyonun altında sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden kişinin olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren yakınlarını, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan ceset, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Öte yandan, kamyonu kaldırma çalışmaları sürerken, Edirne istikametinde kazayı görüp duraklayan sürücüler, trafik yoğunluğu oluşturdu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız