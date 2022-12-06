Dolar günü 18,64 TL'den kapattı
Güne yatay başlayan dolar, günü 18,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 17:59, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 17:58
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6390
|18,6400
|18,6400
|18,6410
|Avro
|19,6040
|19,6050
|19,5940
|19,5950
|Sterlin
|22,6830
|22,7970
|22,6740
|22,7870
|İsviçre Frangı
|19,7720
|19,8710
|19,7950
|19,8950
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6090
|18,6890
|18,6100
|18,6900
|Avro
|19,5640
|19,6440
|19,5540
|19,6340
|Sterlin
|22,6230
|22,8330
|22,6140
|22,8240