Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Yakalananlardan birinin FETÖ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 11:31, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 11:32
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), biri bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız