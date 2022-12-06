İETT şoförünün darbedilmesi olayında sanıklar cezasız kalmadı

- İstanbul Kağıthane'de bir İETT şoförü ile oğlunu yol verme nedeniyle çıkan tartışmada darbettikleri ve otobüsün camını kırdıkları iddia edilen sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul'da 20 Ocak 2021'de meydana gelen olayda, Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında İETT şoförü olarak çalışan Eyüp Durgun ile oğlu Mehmet Salih Durgun'un yol verme nedeniyle çıkan tartışmada darbedilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki Eyüp Durgun'un İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförü olarak görev yaptığı belirtilerek, olay tarihinde Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'ne geldiği sırada sanık Sinan Anucur'un kullandığı aracın kornasına basarak Durgun'dan yol istediği ve daha sonra yanından geçerken küfür ederek tehditte bulunduğu kaydedildi.

Müşteki Durgun'un oğlu Mehmet Salih Durgun'un otobüsten indiği ve sanık Sinan Anucur ile tartıştığı, sonrasında ise araçlarına binerek yollarına devam ettikleri anlatılan iddianamede, otobüsün Kağıthane durağına geldiği sırada sanıklar Sinan Anucur, Harun Bakaç, Yusuf Koç ve Ramazan Varışlı'nın, Durgun'un kullandığı otobüsün yanına gelerek ellerindeki sopalarla aracın camını kırdıkları belirtildi.

İddianamede, ayrıca sanıkların otobüse girerek, otobüs şoförü ile oğlunu tekme, yumruk ve sopalarla darbettiği, Eyüp Durgun'un vücudunda kemik kırığı oluşabilecek şekilde yaralandığı ifade edildi.

Sanıkların eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri aktarılan iddianamede, sanıklar Harun Bakaç, Ramazan Varışlı, Yusuf Koç'un "kasten yaralama", "basit yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 1 yıl dokuzar aydan 6 yıl üçer aya kadar, sanık Sinan Anucur'un ise "kasten yaralama", "basit yaralama", "kamu malına zarar verme", "tehdit" ile "hakaret" suçlarından 2,5 yıldan 10 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

- Davada karar açıklandı

İddianamenin gönderildiği İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda dava karara bağlandı.

Sanık Anucur'u, İETT şoförü Eyüp Durgun'a karşı "yaralama" suçundan, silah vasfına giren sopa kullanıldığı için 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığa Mehmet Salih Durgun'a karşı ise eyleminden dolayı da 9 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanığın, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Sinan Anucur'un üzerine atılı "tehdit" suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine, "hakaret" suçundan ise yargılama sırasında mağdurun şikayetinden vazgeçmesi üzerine, suçun şikayete tabi olması sebebiyle düşmesine karar verildi.

Mahkeme, sanıklar Harun Bakaç, Yusuf Koç ve Ramazan Varışlı'yı Eyüp Durgun'a karşı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay on beşer gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkları, Mehmet Salih Durgun'a karşı "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bu suçtan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, sanıkları ayrıca "kamu malına zarar verme" suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırarak verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.