CHP'li belediyelere öğrenciler için 'beslenme çantası' talimatı

CHP Genel Merkezi tarafından partili belediyelere ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme desteği için talimat verildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine CHP'li belediye başkanlarına yazı gönderdi.

"Ülkemizde uzun süredir devam eden ekonomik buhran, tüm vatandaşlarımızı derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakmıştır." ifadelerine yer verilen yazıda, bu tablonun en ağır halinin çocuk yoksulluğu olduğu belirtildi. İktidarın bu konudaki eylemsizliğinin, çocukların beslenme hakkına erişimini zorlaştırdığı bildirilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda partimiz tarafından okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi yönündeki önerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhur İttifakı tarafından reddedilmiştir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize belediyelerimizce günde bir öğün sağlıklı besin desteği verilmesi konusunda, yeni bir seferberlik başlatmanın gerekliliği doğmuştur. Çocuklarımıza beslenme yardımında bulunan belediyelerimizin projelerinin diğer belediyelerimizde de yaygınlaştırılması konusu üzerinde hassasiyetle durulması önemlidir."

- "Kuru ekmekle öğün geçiren yavrularımız için yola çıkıyoruz"

Torun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, CHP'nin çocukların beslenme sorununa karşı elini taşın altına koyduğunu ve çözüm ürettiğini belirtti.

Kanayan bir yarayı kapatmak için harekete geçtiklerini aktaran Torun, "Evladının çantasına beslenme koyamayan anneler için arkadaşlarının arasında kuru ekmekle öğün geçiren yavrularımız için yola çıkıyoruz. Şu anda birçok belediyemiz bu hizmeti veriyor. Biz bu hizmeti tüm belediyelerimizde yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. İktidara çağrımızdır, Mecliste reddettiniz ama sakın ola belediyelerimizin bu hizmetine de engel olmaya kalkmayın." ifadesini kullandı.