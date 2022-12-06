Eski Malatyaspor Kulübü Başkanı Tanrıverdi, İYİ Parti'ye katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiye katılan eski Malatyaspor Kulübü Başkanı Hikmet Tanrıverdi'nin rozetini taktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 14:50, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 15:03
Partiden yapılan açıklamada, eski Malatyaspor Kulübü ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi'nin, İYİ Parti'ye katıldığı bildirildi.
Açıklamada, Akşener'in, Tanrıverdi'ye katılımı dolayısıyla parti rozetini taktığı belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız