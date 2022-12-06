YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması konusunda üniversitelere uyarı yaptı!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 15:20, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 15:24
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık
görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması
konusunda üniversitelere uyarı yaptı!