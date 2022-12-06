Meclisteki kavgada yaralanan Vekilin tedavisi devam ediyor

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında yaşanan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Örs, Meclis revirindeki ilk müdahalenin ardından Güven Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Örs'ün sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Cesur, "Başına aldığı darbe sonrasında vekilimizin genel durumunun iyi olmadığını gözlemledik. Kendisine revire kadar eşlik ettim. Geçen sene kalp pili takıldığı için EKG çekilmesini istedik. Kalp ritminin bozulduğunu gördük. Ventriküler taşikardi dediğimiz haldeydi." dedi.

Ambulansla getirildiği hastanede Örs'e ilk müdahale ile birlikte ilaç uygulandığını belirten Cesur, "Burada kardiyoloji ve acil hocalarının hazır olmalarını rica ettik. Yapılan müdahale kalp ritminin geri döndürülmesi olarak bilinen kardiyo şok tedavisidir. Buna olumlu cevap verdi ancak şu anda hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda tedavisi sürüyor." diye konuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu da Mecliste yaşanan gerginlik sırasında Hüseyin Örs'ün olayı yatıştırmak adına davranırken AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın parmağındaki yüzükle vurması sonucu ağır şekilde yaralandığını belirtti. Örs'ün hayati tehlikesinin olduğunu belirten Zorlu, "İYİ Parti olarak her konuda sorumlu muhalefet anlayışıyla hareket ediyoruz ama öyle anlaşılıyor ki mevcut siyasi iktidar çaresizliğin, yaklaşan seçimlerin verdiği buhranla bu şekilde acımasızca bir saldırı durumunu tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

- CHP'li Göker: "Genel durumu iyi"

TBMM İdari Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de Örs'ü hastanede ziyaret etti. Aynı zamanda doktor olan Göker, Örs'ün sağlık durumuyla ilgili, "Sorulara cevap veriyor. Genel durumu gayet iyi. Bilinci açık. Tamamen girdiği stresle alakalı bir durum, 1 gün kontrol amaçlı tutulacak. İnşallah aramıza dönecek." değerlendirmesini yaptı.