Meclisteki yumruklu kavgaya Ak Parti'den ilk açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası Güven Hastanesine kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 18:07, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 18:07
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, vekillerin birbirleri arasında tartışma yaşayabileceğini ancak bunun fiziki boyutta olmaması gerektiğini vurguladı.
Elitaş, "Hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra hangi partiden olursa olsun dostum, arkadaşım gibi sarılacak bir noktaya gitmemiz gerekir. Biz tekrar Hüseyin Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Durumu iyiymiş hamdolsun." dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız