Veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 20:11, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 20:22
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 30 Ağustos Mahallesi Anamur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ş.M. adlı şahıs bir tekel bayiye gelerek alkol aldı. Aldığı alkollerin parasını veresiye vermek isteyen Ş.M., iş yeri sahibinin veresiye ürün vermemesi sonucu aracında bulunan pompalı tüfekle iş yerine 2 el ateş etti. Ş.M., ateş ettikten sonra aracına binip kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan Ş.M.'yi yakalamak için arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız