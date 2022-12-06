İYİ Partili Örs'ü yaralayan vekil ile 2 vekile disiplin cezası
Meclisteki bütçe görüşmelerinde yaşanan olaylar nedeniyle 2 milletvekiline kınama, 1 milletvekiline ise Meclis'ten geçici çıkarma cezası verildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 20:23, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 22:03
Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde Meclis Genel kurulunda tartışma çıktı. AK Parti ve İyi Partili milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
İyi Parti'li Hüseyin Örs, aldığı darbeyle rahatsızlandı. İyi Partili vekil, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulmak üzere hastaneye yönlendirildi.
Genel Kurul'daki olaylar nedeniyle bazı milletvekillerine iç tüzük gereği disiplin cezası verildi.
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a, İyi Parti'li Hüseyin Örs'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Genel Kurul'a iki birleşim katılmama cezası verildi.
İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da Meclis'e yakışmayan söz ve davranışlar nedeniyle kınama cezası aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız