Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırptı

Altılı Masa'da Cumhurbaşkanı adayı muamması sürüyor. CHP lideri zaman zaman kendisinin aday olacağını söylede de henüz net bir adım atılmadı. Tartışmalar devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylığa göz kırptı. Mansur Yavaş gençlerle bir araya geldiği panelde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yöneltilen soruyu cevapladı.

ADAYLIĞA GÖZ KIRPTI



Üniversite öğrencileri ile buluşan Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu, açık kapı bırakarak cevapladı. "Bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum" diyen yavaş salondakileri güldürdü. Mansur Yavaş sonrasında şu ifadeleri kullandı: "Şöyle, çocuklar sağ olun. Sizlerin teveccühü, güzel bakan güzel görürmüş ama bizi Ankara halkı Ankara için seçti ve hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse biliyorsunuz bu 6'lı masanın görevi. Biz ne derlerse ona uyacağız ama çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim. Hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız, hem de korumasız, rahat bir şekilde halkın içerisinde gezebileceksiniz. Daha bundan büyük makam da sanmıyorum, bunu açık açık söyleyeyim."