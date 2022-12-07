Hava sıcaklığı batı kesimlerinde artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile Akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

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