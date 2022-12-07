Beştepe'de kritik toplantı: Savunma sanayiinin seyri belirlenecek
Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda projeler masaya yatırılacak, savunma sanayisinin seyri belirlenecek. Öncelikli projeler ise Kızılelma, MMU ve TCG Anadolu.
Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda, projeler masaya yatırılacak, savunma sanayisinin seyri belirlenecek. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmeye gün sayan hava savunma sistemlerinin yanı sıra Bayraktar Kızılelma ile Milli Muharip Uçak-MMU'nın pist başı yapması, donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu'nun denize indirilmesi hazırlıkları değerlendirilecek.
Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Genelkurmay Başkanlığı komuta heyetinin de katılacağı toplantıda, savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkelere ilişkin kararlar incelenecek.
YEŞİM ERASLANMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız