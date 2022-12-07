Hem ürettik hem de depoladık! Enerjide arz güvenliği tamam

Doğalgazda yüzde 99 dışa bağımlı olan Türkiye, enerjide arz güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda bir yandan doğalgaz depolamaya devam edilirken, diğer yandan da üretim yapılıyor. GAZBİR'in son raporuna göre eylül ayı itibarıyla depolanan toplam doğalgaz miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36 arttı.

Bunun içinde de, yer altı depolama tesislerindeki doğalgaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 47 yükselirken, LNG terminallerinde depolanan doğalgaz miktarı ise yaklaşık yüzde 48 azaldı. Eylül verileri depolama hızını gösterirken, 4,6 milyar metreküp kapasitesi bulunan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ile kapasitesinin 2023'e kadar 5,4 milyar metreküpe yükseltilmesi beklenen Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinde depolar tamamen dolduruldu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ