Benzin ve motorinde büyük indirim gerçekleşti
Benzine 2,13 TL, motorin grubuna ise 1,88 TL indirim geldi. Perşembe gününden itibaren indirim geçerli olacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 16:23, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 16:24
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Benzine 2,13 TL, motorin grubuna ise 1,88 TL indirim geldi. Perşembe gününden itibaren indirim geçerli olacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız