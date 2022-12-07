Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
Güne yatay başlayan dolar, günü 18,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 18:11, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 18:10
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6390
|18,6400
|18,6410
|18,6420
|Avro
|19,6040
|19,6050
|19,6060
|19,6070
|Sterlin
|22,6830
|22,7970
|22,7100
|22,8240
|İsviçre Frangı
|19,7720
|19,8710
|19,8140
|19,9140
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6090
|18,6890
|18,6110
|18,6910
|Avro
|19,5640
|19,6440
|19,5660
|19,6460
|Sterlin
|22,6230
|22,8330
|22,6500
|22,8600