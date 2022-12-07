Bursa'da 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 10:47, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 10:48
İlçedeki bir lisenin öğrencilerinden bazıları, yemek yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlaması üzerine çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Serum takviyesi yapılan 22 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Ayrıca Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü de yemek numuneleri alarak inceleme başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız