Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü kuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, veri üretme, araştırma ve politika geliştirme faaliyetlerinin ihtisaslaşmış tek bir merkez üzerinden yürütülmesi için enstitü kurmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, araştırma ve politika geliştirme faaliyetlerini ihtisaslaşmış bir enstitü üzerinden yürütmenin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde pek çok sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Yanık, sosyal refahın arttırılmasında araştırma, geliştirme ve müdahale programlarının önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Bakan Yanık, "Bakanlığımızın mevcut çalışmalarını güçlendirmek ve yeni planlanacak sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesine katkı sağlamak en önemli önceliğimiz. Bu kapsamda veri üretme, araştırma ve politika geliştirme faaliyetlerinin ihtisaslaşmış tek bir merkez üzerinden yürütülmesi için bir enstitü kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yeni sosyal hizmet modelleri geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında"

Enstitünün temel başlıklarının aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler ile sosyal yardım politikaları olacağını anlatan Yanık, bu başlıklarda hem sosyal politika üretmek hem de üretilen politikaları sosyal hizmete dönüştürmek için çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Yanık, bu enstitü ile sosyal hizmet faaliyetleri alanında veriye dayalı bilimsel araştırmalar yapılması, proje ve hizmetlerin etkinliğinin analiz edilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin geliştirilmesini planladıklarını belirterek, "Ayrıca akademik yayınlar yapmak ve sosyal politika önerileri geliştirmeye yönelik çalışmaları da yürütmeyi amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Enstitüde, uzmanlar, akademisyenler ve kurum temsilcilerinin görev alacağını ifade eden Yanık, "Bakanlık personelimizin mesleki becerilerini artırmak ve ihtisaslaşmalarını sağlamak için de enstitüde eğitim programları geliştireceğiz. Enstitümüzün bir akademi görevi yürütmekle beraber sahanın ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak, veri üretmek, yeni hizmet modelleri geliştirmek ve eğitim programları düzenlemek gibi çok yönlü işlevleri de olacak." ifadelerini kullandı.