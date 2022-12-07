İYİ Parti, Suriye için çalışma grubu oluşturdu

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Suriye politikaları üzerinde çalışacak isimleri belirledi. Oluşturulacak heyetin Suriye ziyareti için Dışişleri Bakanlığına başvuru yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akşener, Suriye'deki muhtemel gelişmeler ve buna yönelik politikaları istişare edecek bir çalışma grubu oluşturdu. Çalışma grubunda Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın ve başdanışmanlarından Turhan Çömez yer alıyor.

İYİ Partinin Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye göndermeyi planladığı heyetin de çalışma grubundaki isimlerden oluşması bekleniyor. Suriye'yi ziyareti planlanan heyet için İYİ Parti tarafından dün Dışişleri Bakanlığına resmi yazıyla başvuru yapıldı. Başvuru yazısında görüşmelerin hangi gerekçelerle gerçekleştirilmek istendiğine yer verildi.

- Gündemde 4 konu var

İYİ Parti heyetinin Suriye ziyaretinin gerçekleşmesi halinde Suriyeli yetkililerle görüşmede gündeme getirilecek 4 başlık belirlendi. Bu başlıklar şöyle:

- Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin vatanlarına geri dönmelerinin sağlanabilmesi için gerekli ekonomik, toplumsal ve güvenlik koşullarının sağlanabilmesine katkıda bulunmak.

- Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla bu ülkede varlığını sürdüren PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerine son verdirilmesi için ortak bir strateji geliştirilmesi.

- Suriye'nin yeniden imarı ve uluslararası topluma dönüşünün sağlanması için diplomatik desteğin sağlanması.

- Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye ile Suriye'ye güvenlik tehdidi yaratan PKK/PYD dışındaki terör örgütleriyle mücadelede ortak bir yaklaşım geliştirilmesi.