Ankara'da deprem oldu! Panik yaratan depremle ilgili Kandilli'den açıklama
Başkent Ankara depremle sarsıldı. Gölbaşı merkezli 3.4 büyüklüğündeki depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden açıklama var.
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 13:06, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 13:08
Ankara'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Gölbaşı ilçesine bağlı Karacaören köyü. Kandilli Rasathanesi, saat 12:16'da meydana gelen depremin derinliğinin 1.9 kilometre olduğunu açıkladı...
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#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 7, 2022
KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA) https://t.co/hGz6Mtqt9D
07.12.2022, 12:16:09 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 1.9 km#Kandilli