Kadroya geçen tarım-orman çalışanlarından teşekkür ziyareti

Toç Bir-Sen Genel Merkezi'nin yanı sıra Şube ve İl Başkanlıklarını ziyaret eden çalışanlar memnuniyetlerini dile getirerek "Biz sözleşmeli çalışanlara daima destek olan ve kadro mücadelesini güçlü bir şekilde yürüterek bizleri kadroya kavuşturan Memur-Sen'e ve Toç Bir-Sen'e hem ailelerimiz hem de tüm sözleşmeli çalışan arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz" dediler.

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk de kadronun tüm sözleşmelilere hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Yetkili Konfederasyon ve Yetkili Sendika olarak; kamu personel sisteminde asli ve tek istihdamın kadrolu olması için çalışmalarımızı titizlikle ve kararlılıkla yürüttük.

Kadro talebimizi, Sözleşmeliliğe Son Şuramızla, hazırladığımız raporlarla ve Toplu Sözleşme görüşmelerinde sürekli gündeme getirdik. Son olarak 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde imza altına aldığımız kararla mücadelemizi kazanıma dönüştürdük. Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolumuzda 657 4B kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personel "süre şartı aranmaksızın" kadroya alınacak.

Toç Bir-Sen olarak; Memur-Sen'imizin, Toç Bir-Sen'imizin kararlı duruşu ve mücadelesiyle kazanıma dönüşen Sözleşmelilere Kadro müjdesi ve onayı için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, destekleri için Sayın Bakanımız Vedat Bilgin'e ve bu mücadeleyi özveriyle, kararlılıkla yürüten Memur-Sen ailemize teşekkür ediyor, kadronun çalışanlarımıza, onların ailelerine ve kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Toplu Sözleşme masasında 'biz' vardık. Mücadeleyi 'biz' yürüttük. Kazanımlara 'biz' imza attık. Güçlü ve büyük Memur-Sen, Toç Bir-Sen Ailesi olarak sorumlu sendikacılık anlayışımızla çalışanlarımızın haklı talepleri karşılık buluncaya kadar mücadele etmeye, yeni kazanımlara imza atmaya devam edeceğiz."