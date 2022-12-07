İki kıtayı birleştiren tünel nasıl açıldı?
TRT Belgesel'in ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan "Türkiye'nin Dev Yapıları" serisinin Avrasya Tüneli'ni anlatan bölümünde dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 16:05, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 16:07
TRT Belgesel'in "Türkiye'nin Dev Yapıları" serisinde sınırları zorlayan mühendislik
harikası yapıların hikayeleri anlatılıyor.
Serinin Avrasya Tüneli'ni anlatan bölümünde iki kıtanın birleşme sürecinin ayrıntıları yer alıyor. Yerin altından Asya ve Avrupa'yı 3 bin 300 ton ağırlığındaki dev bir tünel açma makinesi sayesinde birleştiren mühendisler fikir aşamasını ve sonrasında yaşananları TRT Belgesel'de anlatıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız