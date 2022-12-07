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Bakan Kurum: 20 yılda 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "20 yılda 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik; 81 il 922 ilçede 250 bin konutumuzu canla başla yenilemeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 21:30, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 21:31
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Bakan Kurum: 20 yılda 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bugün 81 şehrimizde yaptığımız kentsel dönüşümü; yavrularımızın istikbal meselesi olarak görüyor, 922 ilçemizin tamamını adeta baştan aşağı yeniliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 20 yılda, tam 13 milyon vatandaşımızın, başka bir ifadeyle, Yunanistan, Portekiz, İsveç nüfuslarına denk sayıda insanımızın huzur içerisinde yaşadığı tam 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik. Bir seferberlik şuuruyla; şu anda sahada, 250 bin konutumuzu, canla başla yeniliyoruz. İstanbul'umuzda tam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün, 39 ilçemizde girilmedik mahalle bırakmadık. İstanbul'un her noktasına yayılan tam 93 bin yuvanın yenilenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara'da ise şimdiye kadar 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik, yaklaşık 5 bin güvenli yuvamızı en kısa sürede milletimize sunacağız" dedi.

"Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı, hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiç olmadı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, bugün birçok gelişmiş ülkenin bile, ekonomiye dair nedenlerle; sosyal devlet uygulamalarını askıya aldığını vurguladı. Türkiye'nin ise tüm zor şartlara rağmen her zaman olduğu gibi, milletin olanı millete verdiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"TOKİ'mizle ürettiğimiz, 1 milyon 170 bin sosyal konutla hiçbir ülkenin yapmaya cesaret dahi edemeyeceği bir istikbal yatırımını hayata geçirdik. Şu an 81 ilimizde 138 bin yeni yuvamızın inşası sürüyor. Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı. Hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiç olmadı. Bizim kulağımız da, aklımız da hep millette oldu, milletimizin rızasında oldu. Türkiye olarak kendi kaynaklarımızı oluşturduk, planımızı yaptık, milletimiz bizden yeni yuvalar istedi, biz de yaptık. Şimdi yine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yerli ve milli imkanlarımızla, büyük bir gururla başlattık."

"İhalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımızda şu an itibariyle 22 bin 500 sayısına ulaştık"

500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve 50 bin iş yerini halkın hizmetine sunduklarını belirten Bakan Kurum, "Projemize; 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin gibi rekor bir başvuru sayısıyla, kendilerine güvenmeyen mahfillerin tamamına tarihi bir cevap veren gençlerimizin her birine, ayrı ayrı, teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum. Ekim ayında temellerini attığımız 5 bin 615 konutumuzla beraber; ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımızda şu an itibariyle 22 bin 500 sayısına ulaştık. Kura çekimlerimiz; 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlanmış olacak. İnşaatlarımızın başlamasıyla da inşallah özel sektörümüz de harekete geçecek, konut arzı yükselecek, herkes kazanacak, en önemlisi de bu millet kazanacak, Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

"Bu dev hamlenin teminatı; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Bakan Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesinin teminatını soranlara cevaben şöyle konuştu:

"Bu dev hamlenin teminatı da garantisi de, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, güçlü Türkiye'nin mimarı, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buradan da ilan edelim. Sosyal konutta yeni etapları başlatmaya, yeni sosyal konut müjdelerini ardı ardına vermeye, milletimize yeni yuvalar kurmaya, buradan, milletin kürsüsünden söz veriyoruz

"

"3,5 yıl boyunca 100 bin konut dönüştürme vaadiyle çıktığınız yolda ne yaptığınızı kendinize sorun"

Bakan Murat Kurum, "Antalya Manavgat'ta sarıldığımız İbrahim amcamızı güvenli bir hayata, Muğla'mızda Ayşe teyzemizi yeni bir yuvaya kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Devlet-millet bütünleşmesinden rahatsız olanların; her iyiye kötü, her güzele çirkin, her hayra şer diyenlerin ithamlarına rağmen; bugün tüm bu afet alanlarında 45 bin konut, iş yeri, ahır, köy evini büyük oranda tamamladık, teslim ettik. Bu hakikatler ortadayken; bize dönüp 'yapmadınız, bitirmediniz' diyenlerden, şöyle bir aynaya bakmalarını; 3,5 yıldır yönettiğiniz belediyelerde ne yaptığınıza, hangi yatırımları başardığınıza bakmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Başınızı ellerinizin arasına koyup; bu şehirlere kaç metrekare yeşil alan kazandırdığınızı, 3,5 yıl boyunca 100 bin konut dönüştürme vaadiyle çıktığınız yolda ne yaptığınızı kendinize sormanızı her birinizden rica ediyorum. Biz Allah'ın izni, 85 milyonun güveniyle, milletimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk; bundan sonra da kavuşturmaya aşkla, azimle devam edeceğiz. Şunu herkes çok iyi bilmelidir; afet alanlarında, tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Devletine güvenen bir millet var, bu güveni millet lehine kullanan bir Türkiye var. İşte bu Türkiye; bu afetlerle ve iklim değişikliyle mücadeleyi; Türkiye'nin istikbal ve istiklal meselesi olarak görmektedir" dedi.

"Fethin ve zaferin bayramı; Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin açılışına tüm halkımızı davet ediyorum"

Bakan Kurum, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin karşısına dikilen sözde çevrecilere, maskeli doğaseverlere milletin kürsüsünden ifade etmek isterim ki; Türkiye'nin en büyük millet bahçesini; ağaçları, fidanları, gölleriyle; 29 Mayıs 2023'te, İstanbul'un kutlu fethinin 570. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıyoruz. Ben şimdiden, tüm halkımızı, vekillerimizi, İstanbul'da düzenlenecek fethin, yeşilin ve zaferin bayramına davet ediyorum" dedi.

"2023 yılında da projelerimizde yeni 50 bin gencimizi daha istihdam edeceğimizi mutlulukla ifade ediyorum"

Bakan Kurum, "Türkiye genelinde 3 bin kilometre bisiklet yolu ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu kazandırmak için gayret ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar bin 615 kilometre bisiklet yolunu, bin 200 kilometre yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokağı, yine 11 bin metrekare gürültü bariyerini tamamladık. Tüm bu çevre ve şehircilik projelerinde; istihdama kattığımız 25 bin gencimizle birlikte çalışıyoruz. 2023 yılında da projelerimizde yeni 50 bin gencimizi daha istihdam edeceğimizi mutlulukla ifade ediyorum" diye konuştu.

"Hiç kimse, depremi merkeze alacağız deyip deprem bütçesini kısamaz" dedi.

Deprem konusuna da değinen Bakan Kurum, "Hiç kimse, depremi merkeze alacağız deyip deprem bütçesini kısamaz. Milletin hayatını ilgilendiren bu meseleyi, hiç bir şekilde erteleyemez; reklam ve algı faaliyetleriyle deprem gerçeğini gölgeleyemez. Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir, her türlü siyasetin de, her türlü ikbal düşüncesinin de üstündedir, üzerindedir" dedi.

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