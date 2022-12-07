3 kişinin öldüğü baraka yangınına ilişkin iddianame hazırlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önce tedbirsizlik nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturmanın, tanık beyanları ve güvenlik kamerası incelemesiyle derinleştirildiği belirtildi.

İfadelerine başvurulan firma çalışanlarının daha önce işletmede çalışan Kemal K'nin olay günü şantiyeye geldiğini, tedirgin tavırlar sergilediğini, geldiği saatte de elektrik kesintisi yaşandığını söyledikleri iddianamede yer aldı.

Güvenlik kamerası incelemesinde de Kemal K'nin otomobilinin olay yeri civarında tespit edildiği, şüphelinin olay yeri yakınındaki Hacı Yeniler Camisi tuvaletine girip kıyafetlerini değiştirdiği, tuvalete girerken elinde ağır olduğu değerlendirilen bir çuval bulunduğu, bu çuval ile tuvaletten çıktığı, yangının başlamasından sonra ise elinde boş çuval ile tekrar cami tuvaletine dönerek kıyafetini değiştirip aracı ile bölgeden uzaklaştığının tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelinin olaydan 13 gün sonra 29 Kasım 2021'de, karıştığı yağma olayı nedeniyle gözaltına alındığında, ifadesinde bir cinayet olayına karıştığını söylemesi üzerine, diğer tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirilerek 16 Kasım 2021'de çıkan ve Suriyeli işçiler Ahmet El Ali, Memnun En Nebhan ile Muhemmed El Hüseyin El Abdo'nun ölümüyle sonuçlanan baraka yangınına ilişkin ifadesinin alındığı belirtildi.

Olay anında yaşanan elektrik kesintisinin nedeninin, güvenlik kameralarının çalışmasını engellemek amacıyla şüpheli tarafından şalterin indirilmesi olduğunun değerlendirildiği de kaydedildi.

İddianamede şüphelinin ilk savunmasında suçunu itiraf ettiği daha sonra ise suçsuz olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

- Cezai ehliyeti tam

Şüphelinin sevk edildiği Manisa Ruh Salığı ve Hastalıkları Hastanesinde cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde oy birliğiyle verilmiş bir heyet raporu bulunduğu kaydedildi.

Maktullerden birinin ölümünün yangına maruz kalma sonucu olduğunun kesinleştiği, diğer 2 kişinin ölüm nedeninin ise tespit edilemediği de iddianamede yer aldı.

- 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

İddianamenin sonuç bölümünde, şüpheli hakkında, her bir maktul için ayrı ayrı "tasarlayarak yangın çıkarmak suretiyle canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca, olası kasıtla mala zarar verme suçundan da 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.