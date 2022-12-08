3 bakanlığın 2023 bütçesi daha Meclis'ten geçti

Bakan Muş, milletvekillerinin kapanan şirketlere ilişkin sorularına "2021 yılında 44 bin 414 şirket kapanmış, 149 bin 653 şirket açılmış. 2022 yılında (bunlar 30 Kasım itibarıyla rakamlar) 182 bin 869 şirket kurulmuş, 52 bin 993 şirket kapanmış. Diğer taraftan, esnafa yönelik rakamlara baktığımız zaman; önce 2021 yılında 233 bin 451 tescil, 79 bin 372 terkin. 2022 yılı, 293 bin 868 tescil, 108 bin 49 terkin yapılmış" dedi.

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Bakan Muş, hem açılan hem kapanan işletmeler olduğunu belirterek, "Fakat açılan işletmeler ve şirketlerin sayısı kapananlara göre, terkin edilenlere göre çok daha fazladır ve ekonomik büyümemiz geçen sene yüzde 11'in üzerinde, bu sene de yüzde 5'in üzerinde kapatacağımız öngörülüyor" açıklamasında bulundu.