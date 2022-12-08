Kabaktepe: Kararsız seçmenin oranı yüzde 5'e indi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İhlas Medya'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan, Genel Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç, TGRT Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven'in hazır bulunduğu ziyarette Kabaktepe, seçim hazırlıklarına dair bilgiler aktardı.

"PARTİMİZİN 2023 İÇİN BİR ENDİŞESİ YOK"

"Ocak ayı itibarıyla seçim atmosferine tam anlamıyla gireceğiz" diyen Kabaktepe şunları söyledi: "Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İstanbul'umuzun her köşesinde vatandaşlarımızın yanındayız. Seçim yarışında ibre bizim lehimize. Yukarı yönlü bir hava yakalamış durumdayız. Partimizin 2023 için bir endişesi yok. Cumhur İttifakı'nın ilk turda işi bitireceğini düşünüyoruz. Kararsızların oranı düştü. Anketlere baktığımız zaman yüzde 5'lik bir kararsız kitle var. Seçimin sonucunu bu kesim belirleyecek. Tabii bu süreçte rakiplerin ne yapacağına bakmak lazım. Altılı Masa birden çok adayla çıkabilir. Bu da bizim lehimize işler."