Sahte 'yorum sepeti'! Vatandaşı aldatarak ticaret yapıyorlar

Otel, restoran ve e-Ticaret işletmeleri için büyük önem taşıyan yorum ve puanlamalar, yeni oyun alanı oldu. Google aramalarında, gezi portallerinde ve yemek siparişi alınan internet sitelerinde işletmeyle ilgili yorum ve puanlamalar, markayı aramada yukarı sıralara taşırken, imaja da büyük katkı yapıyor.

Ancak yaptığımız araştırmalar, bu yorum ve puanlamaların da ticarete döküldüğünü gösterdi.

Tıpkı takipçi sayısıyla, aldıkları para paralel artan fenomenler gibi, bazı işletmeler de yorum ve puan satın alarak aramada üst sıralara çıkıp daha çok satış yapmayı amaçlayan bir işletme sahibinin belli ücretle yüksek puana ulaştığını tespit ettik. Daha derine indiğimizde, bunun bir sektöre dönüştüğünü, bu şekilde faaliyet gösteren 25 site olduğunu gördük. Bu işletmeler "Oturduğun yerden yorum yap, para kazan" davetiyle bu işe giriyorlar.

KAAN ZENGİNLİ