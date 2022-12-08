Kendi evine işaret koydu! Bu kaçıncı provokasyon?

Aydın'ın Didim ilçesinde Alevi vatandaşların yaşadığı bir evin kapısına çarpı işareti konulması eyleminin, boşanma aşamasındaki eşinin eve dönmesini sağlamaya çalışan kadın tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre Efeler Mahallesi'nde bazı evlerin kapısına Alevi vatandaşlara yönelik yazı yazıldığı ve kırmızı boyayla çarpı işareti çizildiği ihbarı üzerine, emniyet güçlerince inceleme başlatıldı. İnceleme sonucunda söz konusu evde ikamet eden U.S ve M.S'nin bir süredir ayrı yaşadığı, çiftin iki çocuklarının bulunduğu belirlendi. M.S'nin bir aydır pansiyon ve otellerde kalan eşiyle barışmaya çalıştığı, eşinin eve dönüp ailesine sahip çıkması için yaşadığı ev ile yan dairenin kapısına kırmızı boyayla çarpı işareti çizdiği ve bunu Alevilere yönelik bir eylem gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıkarıldı. Didim Güvenlik Büro Amirliğin tarafından hakkında adli işlem başlatılan M.S'nin, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

BU KAÇINCI TAHRİK?

Çirkin olayın ardından bazı haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları, Alevi vatandaşlar üzerinden provokasyona kalkıştı. Olayın ardından karı koca anlaşmazlığı çıkması akıllara "bu kaçıncı tahrik" sorusunu getirdi. Daha önce de birçok defa Alevi vatandaşları ve STK'larını hedef alan provokasyon sahnelenmiş, emniyetin titiz çalışmasıyla failler kısa sürede yakalamıştı.

Deşifre edilen kirli oyunlardan bazılar şöyle:

> Velibaba Cemevine saldırı düzenlendi. Saldırganlar DHKP/C'li çıktı.

> Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Derneğine saldırı düzenlendi. Şüphelilerden İ.G'nin terör örgütü MLKP üyesi olduğu belirlendi.

> İstanbul Gültepe'de Alevilerin yaşadığı 10 ev işaretlendi. Olayla ilgili yakalanan üç kişiden ikisinin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, diğerinin ise DHKP/C üyesi olduğu tespit edildi.

> Malatya Cemal Gürsel Mahallesi'nde bazı evlerin kapısına kırmızı boya ile 'X' işareti konuldu. Eylemi DHKP/C Malatya Açık Alan Sorumlusu Uğur P'nin organize ettiği öğrenildi.

> İzmir Gaziemir'de bir ailenin evinin duvarına 'Defol Alevi' yazılarak, çarpı işareti konuldu. İşareti koyanlar terör örgütü üyesi çıktı.

> Mersin'de Alevi ailelerin çoğunlukta olduğu Piri Reis Mahallesi'nde yaklaşık 20 evin duvarına çeşitli tarihler yazıldığı görüldü. Yazıları, lösemi hastaları için yardım toplayan bir kadının, girdiği binaları unutmamak için yazdığı anlaşıldı.

> İstanbul Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle (X) işareti ve "Gebereceksin" yazıldı. Yazıyı yazanın söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G. adlı kadın olduğu tespit edildi.

> İstanbul Pendik'te dört dairenin kapısına kırmızı renkle çarpı işareti konulduğu belirlendi. Olayı,15 yaşlarındaki S.Y'nin amcası T.Y'yi korkutmak maksadıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.