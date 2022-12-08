MHP'de iki il başkanı istifa etti!

Seçimler yaklaşırken, partilerin il ve ilçe başkanları da milletvekili adayı olabilmek için istifa etmeye başladı. MHP'nin İstanbul İl Başkanı Birol Gür, görevinden istifa ettiğini duyurdu. MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için beş yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Her daim lider, teşkilat, doktrin...

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu. 2018 yılından beri yürütmekte olduğu görevini bıraktığını belirten Gür, şu ifadeleri kullandı; "Mensubu bulunmaktan şeref duyduğum hareketimizin İstanbul İl Başkanlığı makamından an itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Liderimizin emrinde son nefesimize kadar hareketimizin başarısı için ter dökmek vazifemiz olacaktır. Her daim Lider, Teşkilat, Doktrin demeye devam edeceğiz."

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla...

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, istifasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin tensip ve talimatları ile 26 Nisan 2018 tarihinde başladığım, 8 Kasım 2020 tarihinde yapılan İl Kongresi sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Delegelerinin teveccühü ile yeniden seçildiğim Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanlığı görevimden; Saygıdeğer Büyüğümüz Devlet Bahçeli Beyefendinin İl Başkanları Toplantısında vermiş oldukları talimatları uyarınca, MHP Parti Tüzüğünün 94.Maddesine istinaden, önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak niyeti ile ayrılmış bulunmaktayım." dedi.