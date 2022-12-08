Ölümlü trafik kazasına karışan Belediye Başkanı tutuklandı
Aksaray'da ölümlü trafik kazasına karışan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 14:35, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 14:40
Trafik kazasının ardından yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya'nın tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen Çetinkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şambaz Çağlayan idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde Çetinkaya kontrolündeki 06 DC 9643 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Çağlayan hayatını kaybetmişti.
Kazada, Çetinkaya ile diğer araçtaki Kazım ve Şaban Çağlayan da yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız