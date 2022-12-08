Dolar günü 18,64 TL'den kapattı
Güne yatay başlayan dolar, günü 18,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 17:39, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6410
|18,6420
|18,6450
|18,6460
|Avro
|19,6060
|19,6070
|19,6280
|19,6290
|Sterlin
|22,7100
|22,8240
|22,7070
|22,8210
|İsviçre Frangı
|19,8140
|19,9140
|19,8050
|19,9040
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6110
|18,6910
|18,6150
|18,6950
|Avro
|19,5660
|19,6460
|19,5880
|19,6680
|Sterlin
|22,6500
|22,8600
|22,6470
|22,8570