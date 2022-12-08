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Altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 1.755 lira, Cumhuriyet altını 7.120 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 11:20, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 10:57
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Altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.071 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,9 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.071 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.071 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.755 lira, Cumhuriyet altını da 7.120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,9'luk yükselişin ardından şu sıralarda yatay bir seyirle 1.786 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek hafta atacakları para politikalarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerin dün altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Nükleer savaş tehdidi büyüyor" açıklamasının piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasına neden olduğunu dile getiren analistler, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Sistemik Risk Komitesi'nde yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 ve 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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