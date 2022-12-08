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Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir:- "(Savunma sanayisinde) Geldiğimiz noktada yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır"- "Türkiye, artık savunma sanayisi alnında bir pazar değil, aktör olmuş durumdadır. Kendi kendine yetebilen, bunun yanında dost ve müttefiklerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen sektörümüz, artık dünyada adından söz ettirir hale gelmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 12:39, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 12:27
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Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldığını belirterek, "İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." dedi.

Demir, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde video mesaj yoluyla yaptığı konuşmada, ana amaçlarının, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu söyledi.

Bunu yaparken güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttükleri projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ettiklerini, diğer taraftan geleceğin teknolojileri için AR-GE faaliyetleri sürdürdüklerini aktaran Demir, tüm bu faaliyetleri yerli ve milli firmaları, KOBİ'ler, araştırma merkezleri, teknoparklar ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde yürüttüklerini bildirdi.

Demir, "Son yıllarda yaptığımız atılımlar, milli ve yerli üretimin desteklenmesi ve savunma sanayinde 'tam bağımsız Türkiye' olabilme hedefine inanan bir ekosistemle birlikte yol yürümenin sağlamış olduğu güç bizi bugüne geldiğimizde farklı bir boyuta taşımıştır." dedi.

Türkiye'nin artık savunma sanayisi alanında bir pazar değil, aktör olduğunu vurgulayan Demir, "Kendi kendine yetebilen, bunun yanında dost ve müttefiklerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen sektörümüz, artık dünyada adından söz ettirir hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

- "Savunma sanayisinde firma sayısı 2 bini aştı"

İsmail Demir, bu gelişimi anlatmak için 2000'li yılların başından itibaren gittikçe yükselen ve son yıllarda ivme kazanan bir süreci baz almak gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 750'nin üzerine çıkmıştır. Yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, geldiğimiz noktada yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı yıllarda firma sayımız 56 iken, bugün 2 binin üzerinde firma sektörde faaliyet göstermektedir."

Demir, savunma sanayisinde büyük oranda dışa bağımlı halde olan Türkiye'nin kendi helikopterini, insansız hava aracını, füzesini, gemisini, hatta uçağını yapma potansiyeline sahip bir güce dönüştüğünü vurguladı.

Türkiye'nin dünyada savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaştığını ifade eden Demir, 20 yıl öncesine göre bugün çok ileri bir noktaya geldiklerini ancak hala katetmeleri gereken çok yol olduğunu söyledi.

- "Savunma sanayisinin ihracatı yılsonunda 4 milyar doları aşacak"

Savunma Sanayii Başkanı Demir, yaptıkları her işte güçlü bir iradenin yanlarında olduğunu bilmenin kendilerini daha da cesaretlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında hedeflerimizin ve stratejilerimizin ne denli doğru olduğunu gösteren en önemli parametrelerden biri de bizlere gizli ve açık şekilde koyulmaya çalışılan ambargolar vasıtasıyla engellenmeye çalışılmamızdır. Ancak bütün bu girişimler, bizim kendi gücümüzü ve birikimimizi keşfimiz konusunda bizleri motive ediyor ve yeni stratejiler üretebilme konusunda katkı sağlıyor. Bu tür girişimler, kısa vadede bizi biraz daha uğraştırabilir ancak uzun vadede daha kuvvetlendirip bağımlılıktan kurtulmamızı, özgüvenimizin artmasını sağlıyor."

Demir, savunma sanayisinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartının ihracat olduğunu vurgulayarak, "Bugün geldiğimizi noktada platformlarımız dünya pazarında rağbet gören ve talep edilen bir konuma gelmiştir. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız, yıldan yıla katlanarak artmış ve inşallah yıl sonu itibarıyla 4 milyar doların üzerine çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle vurguladığı ihracat politikasının savunma ve havacılık sanayi olarak her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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