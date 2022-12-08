Hazreti Mevlana'nın öğretileri uluslararası sempozyumda anlatılacak

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Olcay Kocatürk, Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin uluslararası sempozyumda anlatılacağını bildirdi.

Kocatürk, AA muhabirine, vuslatının 749'uncu yılında anılan büyük İslam düşünürü ve mutasavvıf Hazreti Mevlana'nın etki alanını değerlendirmek için tüm evrenin baz alınması gerektiğini aktardı.

Mevlana'nın yaşadığı çağı ve sonrasını ilmi, hoşgörüsü, sevgisi ve muhabbetiyle aydınlattığına dikkati çeken Kocatürk, şöyle konuştu:

"Kendini bütün varlıkla özdeş kabul eden, özelde insanın hiç değişmeyen hikayesine sürekli değinen bir kişi olarak farklı dil, din, çağlar ve kültürlerin üstünde anlayışa sahip olduğundan etkisini yitirmeyecektir. Hazreti Mevlana'nın söylediklerini anlamaya beşerin dil farkı engel olamaz. İnsanlığın ortak sorularına ve sorunlarına değinerek yazdığı eserlerini hangi dile çevirirseniz çevirin o nüve mutlaka görülüp, anlaşılacaktır. Her insanda karşılılığı olması kaçınılmazdır."

- Akademinin ilgisi uzun zamandır yoğun ve artarak devam ediyor

Mevlana'nın eserleri ve sözlerinin uluslararası arenada büyük karşılık bulduğuna değinen Kocatürk, bu ilginin uzun zamandır yoğun ve artarak devam ettiğini dile getirdi.

Şebiarus Haftası'nda enstitü olarak uluslararası bir sempozyum düzenleyeceklerini anlatan Kocatürk, şöyle konuştu:

"Mevlana ve Dostluk' temasıyla 16-17 Aralık'ta Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda sempozyum düzenlenecek. İngiltere, Bosna Hersek, Makedonya, Kazakistan, Afganistan, Özbekistan ve İran'dan da katılımın olacağı 20 akademisyen bildiri sunacak. Bu konuyu ne zaman gündeme getirsek mutlaka yurt dışından, Batı ve Doğu'dan talepler geliyor. Batı'da Mevlana ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Kanada, Amerika ve Avrupa'dan çeşitli mesajlar geliyor. Rumi'nin mesajlarını ve şiirlerini daha iyi anlamak için kitap, çeşitli proje ve çalışmalar içinde olduklarını söylüyorlar. Bizden katkı bekliyorlar. Akademik camiada yürütülen çalışmalar çok daha ciddi. İnsanlar Hazreti Mevlana'yı anlamak istiyor. Dikkat çekici bir durumdur. Asırlar geçiyor, şartlar değişiyor fakat 13. yüzyıldan kalma bir mesaj hiç eskimiyor."