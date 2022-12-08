Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmen, STK gemisinde doğum yaptı

Polis, bekçi ve İKM'lerin de bulunduğu örgüte operasyon: 21 gözaltı
Polis, bekçi ve İKM'lerin de bulunduğu örgüte operasyon: 21 gözaltı
%0,98 Faiz Oranıyla 15.000 TL İhtiyaç Kredisi
%0,98 Faiz Oranıyla 15.000 TL İhtiyaç Kredisi
Sponsorlu İçerik
Ölümlü trafik kazasına karışan Belediye Başkanı tutuklandı
Ölümlü trafik kazasına karışan Belediye Başkanı tutuklandı
'Asgari ücrette vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek tedbiri alacağız'
'Asgari ücrette vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek tedbiri alacağız'
Bakan Vedat Bilgin açıkladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı?
Bakan Vedat Bilgin açıkladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı?
FETÖ'nün darbe girişimi davasında ceza yağdı
FETÖ'nün darbe girişimi davasında ceza yağdı
Yargıtay, soyadında 'w' düzeltmesini kanuna aykırı buldu
Yargıtay, soyadında 'w' düzeltmesini kanuna aykırı buldu
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk 3 etabın kuraları 30 ilde tamamlandı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk 3 etabın kuraları 30 ilde tamamlandı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması
Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kıracağız
Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kıracağız
Yazma Eserler Kurumu, MGK ve HSK'ya toplam 74 personel alınacak
Yazma Eserler Kurumu, MGK ve HSK'ya toplam 74 personel alınacak
Togg yeni hamlesi Trumore'u tanıttı: Kişiye özel rota
Togg yeni hamlesi Trumore'u tanıttı: Kişiye özel rota
EYT ve asgari ücret: Milyonlarca çalışanın gözü Erdoğan'da
EYT ve asgari ücret: Milyonlarca çalışanın gözü Erdoğan'da
Beştepe'de Anayasa toplantısı: Teklif Meclis Başkanlığına sunuluyor
Beştepe'de Anayasa toplantısı: Teklif Meclis Başkanlığına sunuluyor
Bakanlık 6 yaşındaki çocuğa istismar davasına müdahil oldu
Bakanlık 6 yaşındaki çocuğa istismar davasına müdahil oldu
Bakan Kurum: Sosyal konutları TC vatandaşı olanlar alabilir
Bakan Kurum: Sosyal konutları TC vatandaşı olanlar alabilir
'İkinci eldeki 6000 kilometre ve 6 ay sınırı bireyseller için değil'
'İkinci eldeki 6000 kilometre ve 6 ay sınırı bireyseller için değil'
Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Poşet fiyatları 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Poşet fiyatları 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Bakanlıktan 'Kız öğrenci kız öğrenciyi öldüresiye dövdü' iddiasına açıklama
Bakanlıktan 'Kız öğrenci kız öğrenciyi öldüresiye dövdü' iddiasına açıklama
Eğitim harcamalarının yüzde 72'si devletten, yüzde 22'si velilerden
Eğitim harcamalarının yüzde 72'si devletten, yüzde 22'si velilerden
Beştepe'de 'anayasa değişikliği' toplantısı yapılıyor
Beştepe'de 'anayasa değişikliği' toplantısı yapılıyor
Benzin ve motorinde büyük indirim gerçekleşti
Benzin ve motorinde büyük indirim gerçekleşti
Komisyon toplantısı sona erdi: Türk-İş Genel Sekreterinden ilk açıklama
Komisyon toplantısı sona erdi: Türk-İş Genel Sekreterinden ilk açıklama
Bakanlık açıkladı: İşte asgari ücret araştırma sonuçları
Bakanlık açıkladı: İşte asgari ücret araştırma sonuçları
Geçici işçiler yeni yıla kadroyla girmek istiyor
Geçici işçiler yeni yıla kadroyla girmek istiyor
Kadroya geçen tarım-orman çalışanlarından teşekkür ziyareti
Kadroya geçen tarım-orman çalışanlarından teşekkür ziyareti
Son seçim anketi yayımlandı: İşte partilerin oy dağılımları
Son seçim anketi yayımlandı: İşte partilerin oy dağılımları
Ana sayfaHaberler Yaşam

Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmen, STK gemisinde doğum yaptı

Akdeniz'de, Fransa merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) isimli sivil toplum kuruluşuna (STK) ait Geo Barents gemide, kurtarılan düzensiz göçmenlerden biri doğum yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 15:32, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 15:33
Yazdır
Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmen, STK gemisinde doğum yaptı

MSF'den yapılan açıklamada, Geo Barents gemisinin kurtardığı göçmen sayısının güncellendiği belirtilerek, dün sabah itibarıyla kurtarılan düzensiz göçmen sayısının artık 254 değil 255 olduğu bildirildi.

Fatima isimli 3 çocuk annesi düzensiz göçmenin, Ali isminde bir bebek dünyaya getirdiği kaydedildi.

6 Aralık sabahı diğer 90 kişiyle beraber lastik bottan kurtarılan Fatima'nın 4 çocuğuyla dün gece Lampedusa Adası'na tahliye edildiği aktarıldı.

Bu arada düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemileri, bölgeye en yakın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler İtalya ve Malta'ya kendilerine güvenli liman tahsis etmelerine yönelik çağrı yapmaya devam ediyor.

Geo Barents gemisi dışında Louise Michel teknesinin kurtardığı 33 kişi ve Alman STK SOS Humanity'e ait Humanity-1 gemisinin kurtardığı 261 kişinin Akdeniz'de güvenli liman bekleyişi sürüyor.

İtalya'da eylüldeki genel seçimleri kazanarak ekimde göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, STK gemilerinin İtalya'ya yanaşmaması için "kapalı liman" politikasını uygulamaya başlamıştı.

- Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sanatçılarla sahneye çıktı, şarkı söyledi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sanatçılarla sahneye çıktı, şarkı söyledi
Hazreti Mevlana'nın öğretileri uluslararası sempozyumda anlatılacak
Hazreti Mevlana'nın öğretileri uluslararası sempozyumda anlatılacak
Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı
Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'mevsimsel virüs' açıklaması
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'mevsimsel virüs' açıklaması
Kovid-19 sürecinde karşılaşılmayan beta enfeksiyonuna karşı 'dikkatli olun' uyarısı
Kovid-19 sürecinde karşılaşılmayan beta enfeksiyonuna karşı 'dikkatli olun' uyarısı

Bu Habere Tepkiniz

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkartılan yargı mensuplarına ilişkin temyiz karalarını analiz etmeye devam ediyoruz.
ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları atama yapılması için ÖSYM tarafından tercih alınacak
Binomo'dan Yatırımcılara BMW marka bir otomobil kazanma şansı

Binomo'dan Yatırımcılara BMW marka bir otomobil kazanma şansı

Ünlü sanatçı Tuğba Yurt ile işbirliği içinde viral bir Tiktok challenge olan Binomo Benim O ile gündeme gelen Binomo şimdi daha da büyük bir kampanya ile karşımızda: World Trading Cup!
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması konusunda üniversitelere uyarı yaptı!
YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

"Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz"
Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.
71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli diyetisyen kadrosundaki özel şartlardan dolayı 71 KPSS puanlı aday yerleşti!
5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Tekirdağ'da gün doğumu

Tekirdağ'da gün doğumu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gün doğumunda oluşan kızıllık, martılarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
2022 yılında kaybettiklerimiz!

2022 yılında kaybettiklerimiz!

2022 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte 2022 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan ünlü isimler...