Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmen, STK gemisinde doğum yaptı

MSF'den yapılan açıklamada, Geo Barents gemisinin kurtardığı göçmen sayısının güncellendiği belirtilerek, dün sabah itibarıyla kurtarılan düzensiz göçmen sayısının artık 254 değil 255 olduğu bildirildi.

Fatima isimli 3 çocuk annesi düzensiz göçmenin, Ali isminde bir bebek dünyaya getirdiği kaydedildi.

6 Aralık sabahı diğer 90 kişiyle beraber lastik bottan kurtarılan Fatima'nın 4 çocuğuyla dün gece Lampedusa Adası'na tahliye edildiği aktarıldı.

Bu arada düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemileri, bölgeye en yakın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler İtalya ve Malta'ya kendilerine güvenli liman tahsis etmelerine yönelik çağrı yapmaya devam ediyor.

Geo Barents gemisi dışında Louise Michel teknesinin kurtardığı 33 kişi ve Alman STK SOS Humanity'e ait Humanity-1 gemisinin kurtardığı 261 kişinin Akdeniz'de güvenli liman bekleyişi sürüyor.

İtalya'da eylüldeki genel seçimleri kazanarak ekimde göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, STK gemilerinin İtalya'ya yanaşmaması için "kapalı liman" politikasını uygulamaya başlamıştı.

- Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.