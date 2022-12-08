Polis, bekçi ve İKM'lerin de bulunduğu örgüte operasyon: 21 gözaltı
Antalya'da aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu mafya tipi örgüte yapılan operasyonda 21 kişi yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 15:35, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 15:35
KOM Şube Müdürlüğü, çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu mafya tipi örgüte ve Alanya ilçesinde suç örgütlerine silah temin eden 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 21 şahıs, gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız