Sınırlarda FETÖ ve PKK/YPG mensubu 10 terörist yakalandı
Sınırlardan yasa dışı geçmek isterken yakalanan teröristlerden 9'unun kamudan ihraç edilen FETÖ mensubu, birinin PKK/YPG mensubu olduğu belirlendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 15:43, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 15:44
Milli Savunma Bakanlığı, 9'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), biri PKK/YPG mensubu 10 teröristin yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 kişinin FETÖ mensubu olduğu ve daha önce kamudan ihraç edildiğinin belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada, 1 PKK/YPG mensubu teröristin de Türkiye'ye sızma girişiminde bulunduğu Suriye sınırında yakalandığı kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız