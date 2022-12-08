Sokak ortasında husumetlisini vuran uzman çavuş tutuklandı
Kadirli ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 15:56, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 16:17
Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde, dün aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Mustafa T'yi vurarak öldüren R.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen R.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Dün Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu ileri sürülen R.E. ile Mustafa T. tartışmış, R.E. tabancayla Mustafa T'ye ateş ederek ağır yaralamış, hastaneye kaldırılan Mustafa T. kurtarılamamıştı.
R.E'nin uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilmişti.Uzman çavuş, tartıştığı kişiyi başından vurarak öldürdü Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız